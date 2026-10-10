Естонія очікує посилення міграційного тиску перед настанням морозів

У найближчі тижні Естонія очікує посилення міграційного тиску з білоруського напрямку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Нелегали спробують перетнути кордон Євросоюзу до настання сильних морозів, зазначили в Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії.

За оцінкою Департаменту поліції та прикордонної охорони, міграційний тиск посилиться, оскільки поблизу білоруського кордону, як і раніше, перебуває досить багато людей, які шукають можливість перетнути кордон.

За минулу добу в Таллінні затримали понад 20 нелегальних мігрантів. Затриманих іноземців доставили до центру тимчасового утримання для подальших процесуальних дій.

Загалом з кінця липня поліція затримала понад 300 нелегальних мігрантів, які незаконно пробираються з Білорусі до Латвії, а потім до Естонії.

"Центр утримання під вартою заповнений майже до межі. Станом на ранок 9 жовтня там перебувало трохи більше 240 осіб. При цьому ми поступово передаємо затриманих назад до Латвії. Наразі Латвії передано 105 осіб", – сказав заступник генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар.

Паралельно поліція веде близько 50 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним переправленням мігрантів. Встановлено 11 перевізників та організаторів. Деякі з них уже отримали реальні терміни ув’язнення.

Міністерство має намір суттєво посилити покарання за незаконне переправлення іноземців через державний кордон.

"Якщо чинний закон дозволяє карати контрабандистів до трьох років позбавлення волі, то поправки підвищують межу максимального покарання до п’яти років позбавлення волі", – зазначила віцеканцлер Міністерства юстиції Марі-Ліїз Сьоет.

Як повідомлялося, цього тижня агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.