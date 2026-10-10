Эстония ожидает усиления миграционного давления перед наступлением морозов

В ближайшие недели Эстония ожидает усиления миграционного давления со стороны Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Нелегалы попытаются пересечь границу Евросоюза до наступления сильных морозов, отметили в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

По оценке Департамента полиции и пограничной охраны, миграционное давление усилится, поскольку вблизи белорусской границы, как и ранее, находится достаточно много людей, ищущих возможность пересечь границу.

За прошедшие сутки в Таллинне задержали более 20 нелегальных мигрантов. Задержанных иностранцев доставили в центр временного содержания для дальнейших процессуальных действий.

Всего с конца июля полиция задержала более 300 нелегальных мигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию.

"Центр содержания под стражей заполнен почти до предела. По состоянию на утро 9 октября там находилось чуть более 240 человек. При этом мы постепенно передаем задержанных обратно в Латвию. На данный момент в Латвию передано 105 человек", – сказал заместитель генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар.

Параллельно полиция ведет около 50 уголовных дел, связанных с незаконной переправкой мигрантов. Установлены 11 перевозчиков и организаторов. Некоторые из них уже получили реальные сроки лишения свободы.

Министерство намерено существенно ужесточить наказание за незаконную переправку иностранцев через государственную границу.

"Если действующий закон позволяет наказывать контрабандистов до трех лет лишения свободы, то поправки повышают предел максимального наказания до пяти лет лишения свободы", – отметила вице-канцлер Министерства юстиции Мари-Лииз Сёет.

Как сообщалось, на этой неделе агрессивные вооруженные сопровождающие в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.