ЗМІ: Єврокомісія представить пропозицію про візові обмеження для росіян у січні

Європейська комісія завершує розробку планів посилення візових правил для сотень тисяч росіян, які щороку відвідують країни ЄС як туристи, що має на меті посилити захист блоку від гібридних атак.

Про це посадовці ЄС повідомили виданню Politico, пише "Європейська правда".

За словами представників ЄС, Європейська комісія планує винести відповідні пропозиції на розгляд у новому році після того, як група країн – зокрема Польща, Швеція та Естонія – наполягла на запровадженні жорсткіших візових правил для росіян, у тому числі колишніх бойовиків, які воювали проти України.

Торік громадянам Росії було видано близько 478 тисяч туристичних віз Шенгенської зони, значна частина з яких – багаторазові.

Ця система становить загрозу безпеці Європи в умовах посиленого занепокоєння щодо спонсорованих Москвою актів диверсії, підпалів та інших форм гібридної війни, вважає міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер.

"Гадаю, для всіх очевидно, що в нашій системі є вразливі місця, якими можуть скористатися наші вороги. Наскільки я розумію, Європейська комісія готує пропозицію, яка, за моїми даними, має бути оприлюднена в січні наступного року. З точки зору Швеції, ми хотіли б, щоб це сталося ще раніше", – сказав Строммер в інтерв’ю Politico.

Строммер привітав "прогрес" та "зростаючу підтримку" щодо запровадження більш жорсткого візового режиму щодо росіян.

Інші країни планують порушити це питання під час засідання Ради з питань закордонних справ у понеділок, 12 жовтня, а також запропонувати додаткові обмеження щодо російських дипломатів у ЄС.

Естонія пропонувала повну заборону на в’їзд до ЄС колишнім військовослужбовцям збройних сил Росії. За словами міністра закордонних справ країни Маргуса Тсахкни, таких колишніх комбатантів налічується близько 650 000, і їм буде заборонено в’їзд "окремо для кожного".

Однак, за його словами, більш жорсткий підхід на рівні всього ЄС є життєво важливим для безпеки блоку.

"Я вважаю, що значна кількість цих колишніх бойовиків за підтримки російських спецслужб прибуде до Європи. Вони захоплять контроль над нашою організованою злочинністю, будуть добре озброєні та підтримуватимуться Росією для здійснення терористичних атак або нападів на наше суспільство. Тож це дуже серйозно", – наголосив естонський міністр.

Після початкового зниження кількості російських громадян, які отримують візи для поїздок до ЄС, "цифри більше не зменшуються", зазначив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

"Ми закликаємо держави-члени краще виконувати свою роботу та видавати менше віз російським громадянам", – сказав він.

"Ніколи не знаєш, ким насправді є ці туристи. Ось чому ми закликаємо держави-члени зменшити їх кількість", – сказав посадовець.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявляла у вересні, що країни-члени Європейського Союзу можуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у межах Шенгену, заборонити видачу віз колишнім російським комбатантам і зменшити кількість туристичних віз для росіян.

Рада ЄС у закордонних справах 12 жовтня обговорить можливість запровадження додаткових обмежень на пересування російських дипломатів між державами-членами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони акредитовані.