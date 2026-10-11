СМИ: Еврокомиссия представит предложение о визовых ограничениях для россиян в январе

Европейская комиссия завершает разработку планов по ужесточению визовых правил для сотен тысяч россиян, которые ежегодно посещают страны ЕС в качестве туристов, с целью усилить защиту блока от гибридных атак.

Об этом чиновники ЕС сообщили изданию Politico, пишет "Европейская правда".

По словам представителей ЕС, Европейская комиссия планирует вынести соответствующие предложения на рассмотрение в новом году после того, как группа стран – в частности Польша, Швеция и Эстония – настояла на введении более жестких визовых правил для россиян, в том числе бывших боевиков, воевавших против Украины.

В прошлом году гражданам России было выдано около 478 тысяч туристических виз Шенгенской зоны, значительная часть из которых – многократные.

Эта система представляет угрозу безопасности Европы в условиях усиливающейся обеспокоенности в связи со спонсируемыми Москвой актами диверсии, поджогами и другими формами гибридной войны, считает министр юстиции Швеции Гуннар Строммер.

"Думаю, всем очевидно, что в нашей системе есть уязвимые места, которыми могут воспользоваться наши враги. Насколько я понимаю, Европейская комиссия готовит предложение, которое, по моим данным, должно быть обнародовано в январе следующего года. С точки зрения Швеции, мы хотели бы, чтобы это произошло ещё раньше", – сказал Строммер в интервью Politico.

Строммер приветствовал "прогресс" и "растущую поддержку" в вопросе введения более жёсткого визового режима в отношении россиян.

Другие страны планируют поднять этот вопрос на заседании Совета по иностранным делам в понедельник, 12 октября, а также предложить дополнительные ограничения в отношении российских дипломатов в ЕС.

Эстония предлагала полный запрет на въезд в ЕС бывшим военнослужащим вооруженных сил России. По словам министра иностранных дел страны Маргуса Тсахкны, таких бывших комбатантов насчитывается около 650 000, и им будет запрещен въезд "по отдельности для каждого".

Однако, по его словам, более жесткий подход на уровне всего ЕС жизненно важен для безопасности блока.

"Я считаю, что значительное количество этих бывших боевиков при поддержке российских спецслужб прибудет в Европу. Они захватят контроль над нашей организованной преступностью, будут хорошо вооружены и будут поддерживаться Россией для совершения террористических атак или нападений на наше общество. Поэтому это очень серьезно", – подчеркнул эстонский министр.

После первоначального снижения числа российских граждан, получающих визы для поездок в ЕС, "цифры больше не уменьшаются", отметил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

"Мы призываем государства-члены более тщательно выполнять свою работу и выдавать меньше виз российским гражданам", – сказал он.

"Никогда не знаешь, кем на самом деле являются эти туристы. Вот почему мы призываем государства-члены сократить их количество", – сказал чиновник.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла в сентябре, что страны-члены Европейского Союза могут усилить контроль за передвижением российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам и сократить количество туристических виз для россиян.

Совет ЕС по иностранным делам 12 октября обсудит возможность введения дополнительных ограничений на передвижение российских дипломатов между государствами-членами ЕС, вплоть до полного запрета на выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы.