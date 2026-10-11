Туск не вважає, що до насильства в польських школах причетна організована група

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серія нападів в польських школах, ймовірно, є спонтанним явищем, а не діями організованої групи.

Про це він сказав на спеціальній нараді за участю міністрів та представників служб, присвяченій останнім актам насильства в школах, повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Польський уряд скликав спеціальну зустріч за участі правоохоронців у відповідь на серію нападів у школах, через які у навчальних закладах були посилені заходи безпеки.

Прем’єр висловив впевненість у тому, що йдеться не про скоординовану акцію.

"Ми не маємо справу з жодною організованою у великому масштабі групою людей, які мають намір створити загрозу. Це спонтанні вчинки", – запевнив Туск, додавши, що "в останні роки та місяці спостерігається зростання зацікавленості насильством".

На думку прем’єр-міністра, це небезпечне цивілізаційне явище, яке, зокрема, полягає в тому, що насильство дедалі помітніше з’являється в іграх, популярних як серед дітей, так і серед дорослих.

"Ми маємо справу з дуже похмурою модою на насильство. У багатьох місцях ми отримуємо сигнали про те, що батьки беруть участь у контролі того, що їхні діти переглядають в інтернеті", – додав очільник польського уряду.

"Це дуже важливо, адже ми ж не будемо контролювати школи за допомогою поліцейських методів, не будемо також запроваджувати якихось радикальних форм цензури в Інтернеті. Але співпраця поліції, держави, усіх служб, вчителів та батьків може мати надзвичайно велике і позитивне значення", – зазначив Туск.

За його словами, перевірки у польських школах продовжаться у неділю та в понеділок.

Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський оголосив про затримання 117 осіб, затримані – переважно школярі віком від 13 дло 19 років. Він додав, що правоохоронці перевірили майже 65 000 навчальних установ.

Глава МВС також повідомив, що в недільних заходах служб біля навчальних закладів братимуть участь близько 10 тисяч співробітників, а в понеділок – 20 тисяч. Він наголосив, що режим перевірок підтримуватиметься "доти, доки це буде необхідно".

Як повідомлялося, після серії тривожних інцидентів у школах Мазовецького воєводства Польщі поліція вирішила повернути патрулі до навчальних закладів по всій країні.

10 жовтня у Польщі стався новий напад. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

Перед цим дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.