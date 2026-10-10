У Польщі після нападів повернуть поліцейські патрулі у школи

Після серії тривожних інцидентів у школах Мазовецького воєводства Польщі поліція вирішила повернути патрулі до навчальних закладів по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У зв’язку з останніми актами насильства в школах Головне управління поліції прийняло рішення про відновлення патрулювання в навчальних закладах. Як повідомила Івона Кійовська з Головного управління поліції, правоохоронці з’являться у школах уже в понеділок, і їхня присутність триватиме до подальшого повідомлення. "Вони будуть там, доки буде така потреба", – наголошує Кійовська.

Поліцейські патрулі нестимуть службу як поблизу шкіл, так і на їхній території. Правоохоронці з’являтимуться у складі піших та моторизованих патрулів, спілкуватимуться з керівництвом та працівниками навчальних закладів, а за потреби – перевірятимуть рюкзаки учнів.

Окрім профілактичних заходів, правоохоронці проводитимуть бесіди з учнями щодо правових наслідків небезпечної поведінки, у тому числі в інтернеті.

До цих заходів також залучені Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю та Агентство внутрішньої безпеки, які моніторять інтернет у пошуках загроз та закликів до злочинів. Більшість затриманих осіб були активними учасниками закритих груп у соціальних мережах та месенджерах, де публікували матеріали, що натякали на наявність небезпечних предметів або планування нападів.

У зв’язку з актами насильства, що сталися на території шкіл, станом на суботу перевірено майже 50 тис. навчальних закладів, затримано 76 осіб.

10 жовтня стався новий напад. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.