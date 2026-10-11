Туск не считает, что к насилию в польских школах причастна организованная группа

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что серия нападений в польских школах, вероятно, является спонтанным явлением, а не действиями организованной группы.

Об этом он заявил на специальном совещании с участием министров и представителей служб, посвященном последним актам насилия в школах, сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Польское правительство созвало специальное совещание с участием правоохранительных органов в ответ на серию нападений в школах, из-за которых в учебных заведениях были усилены меры безопасности.

Премьер выразил уверенность в том, что речь не идет о скоординированной акции.

"Мы не имеем дела ни с одной организованной в крупном масштабе группой людей, намеревающихся создать угрозу. Это спонтанные поступки", – заверил Туск, добавив, что "в последние годы и месяцы наблюдается рост интереса к насилию".

По мнению премьер-министра, это опасное цивилизационное явление, которое, в частности, заключается в том, что насилие всё заметнее появляется в играх, популярных как среди детей, так и среди взрослых.

"Мы имеем дело с очень мрачной модой на насилие. Во многих местах мы получаем сигналы о том, что родители участвуют в контроле за тем, что их дети просматривают в интернете", – добавил глава польского правительства.

"Это очень важно, ведь мы же не будем контролировать школы с помощью полицейских методов, не будем также вводить какие-либо радикальные формы цензуры в интернете. Но сотрудничество полиции, государства, всех служб, учителей и родителей может иметь чрезвычайно большое и положительное значение", – отметил Туск.

По его словам, проверки в польских школах продолжатся в воскресенье и в понедельник.

Министр внутренних дел Марчин Кервинский объявил о задержании 117 человек; задержанные – преимущественно школьники в возрасте от 13 до 19 лет. Он добавил, что правоохранители проверили почти 65 000 учебных заведений.

Глава МВД также сообщил, что в воскресных мероприятиях служб возле учебных заведений примут участие около 10 тысяч сотрудников, а в понедельник – 20 тысяч. Он подчеркнул, что режим проверок будет поддерживаться "до тех пор, пока это будет необходимо".

Как сообщалось, после серии тревожных инцидентов в школах Мазовецкого воеводства Польши полиция решила вернуть патрули к учебным заведениям по всей стране.

10 октября в Польше произошло новое нападение. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

До этого девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.