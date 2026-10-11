Міністерство юстиції США розслідує діяльність телемереж, які оголошували бойкот Трампу

Міністерство юстиції США розслідує діяльність п'яти великих телевізійних мереж – NBC, ABC, CBS, CNN та Fox News – після того, як ці мережі тимчасово відмовилися надавати спільне висвітлення діяльності президента Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News з посиланням на заяву речниці Міністерства юстиції.

Відомство ініціювало розслідування проти найбільших телевізійних мереж на предмет можливого порушення федерального антимонопольного законодавства.

За словами представниці Міністерства юстиції, у п’ятницю було надіслано "цивільні слідчі запити".

За даними ЗМІ, відомство вимагало надати копії листування між керівниками телемереж, що стосувалося спільного висвітлення діяльності Трампа, а також будь-якого листування щодо скасування президентом доступу CNN на територію Білого дому.

"Члени телевізійного преспулу бойкотували висвітлення подій у Білому домі. Групові бойкоти серед комерційних конкурентів можуть порушувати Закон Шермана. Антимонопольний відділ просто проводить розслідування, щоб встановити, чи порушили ці новинні організації антимонопольне законодавство", – заявила речниця відомства Емілі Ковінгтон.

Пул – це група телеканалів, що чергуються між собою та спільно виконують обов’язки з фіксації діяльності президента під час публічних виступів та поїздок. Телеканал, який виконує обов’язки пулу, потім розповсюджує інформацію та медіаматеріали, такі як відео– та аудіозаписи, серед інших ЗМІ.

Білий дім не відразу відповів на запит про коментар.

Це розслідування є черговим кроком Білого дому в рамках його загострюваної суперечки з медіа.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що забороняє Politico, CNN та MS NOW доступ до Білого дому – крок, який юридичні експерти назвали неконституційним.

21 вересня ці три ЗМІ подали федеральний позов проти президента.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

24 вересня репортерам Politico, CNN та MS NOW відновили доступ до Білого дому після рішення судді, який зобов’язав адміністрацію Трампа негайно допустити представників трьох медіа.

Однак згодом Білий дім не дозволив журналістам CNN та Politico супроводжувати президента США Дональда Трампа на борту Air Force One під час його поїздок.