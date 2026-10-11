Министерство юстиции США расследует деятельность телесетей, объявивших бойкот Трампу

Министерство юстиции США расследует деятельность пяти крупных телевизионных сетей – NBC, ABC, CBS, CNN и Fox News – после того, как эти сети временно отказались обеспечивать совместное освещение деятельности президента Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства юстиции.

Ведомство инициировало расследование в отношении крупнейших телевизионных сетей на предмет возможного нарушения федерального антимонопольного законодательства.

По словам представительницы Министерства юстиции, в пятницу были направлены "гражданские следственные запросы".

По данным СМИ, ведомство потребовало предоставить копии переписки между руководителями телесетей, касавшейся совместного освещения деятельности Трампа, а также любой переписки об отмене президентом доступа CNN на территорию Белого дома.

"Члены телевизионного пресс-пула бойкотировали освещение событий в Белом доме. Групповые бойкоты среди коммерческих конкурентов могут нарушать Закон Шермана. Антимонопольный отдел просто проводит расследование, чтобы установить, нарушили ли эти новостные организации антимонопольное законодательство", – заявила пресс-секретарь ведомства Эмили Ковингтон.

Пул – это группа телеканалов, которые поочередно выполняют обязанности по фиксации деятельности президента во время публичных выступлений и поездок. Телеканал, выполняющий обязанности пула, затем распространяет информацию и медиаматериалы, такие как видео– и аудиозаписи, среди других СМИ.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

Это расследование является очередным шагом Белого дома в рамках его обостряющегося конфликта со СМИ.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что запрещает Politico, CNN и MS NOW доступ в Белый дом – шаг, который юридические эксперты назвали неконституционным.

21 сентября эти три СМИ подали федеральный иск против президента.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

24 сентября репортерам Politico, CNN и MS NOW восстановили доступ в Белый дом после решения судьи, обязавшего администрацию Трампа немедленно допустить представителей этих трех СМИ.

Однако впоследствии Белый домне разрешил журналистам CNN и Politico сопровождать президента США Дональда Трампа на борту Air Force One во время его поездок.