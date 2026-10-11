Німецькі соціал-демократи хочуть виключити Шредера зі своїх лав за святкування з Путіним

В німецькій Соціал-демократичній партії дедалі гучніше лунають заклики виключити з партії колишнього канцлера Герхарда Шредера через його тісні зв’язки з правителем Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Голова районного осередку СДПН у Верхньому Пфальці (Баварія) Каролін Вагнер зазначила, що на партійній конференції одностайно було ухвалено резолюцію, в якій міститься заклик до виключення Шредера.

Цей крок став наслідком останньої зустрічі Шредера з кремлівським правителем Владіміром Путіним у Москві на святкуванні його 74-й день народження.

Як зазначено, керівники СДПН у Баварії та Баден-Вюртемберзі також закликали виключити Шредера з партії.

"Колишній канцлер, який відвідує дні народження воєнних злочинців, робить себе неприйнятним не лише для СДПН. Шредер – ганьба для всієї країни", – заявив співголова СДПН у Баден-Вюртемберзі Робін Месарош.

82-річний Шредер підтримує тісні дружні стосунки з Путіним ще з часів свого перебування на посаді канцлера Німеччини у 1998–2005 роках. Цей політик лівоцентристського спрямування роками зазнавав критики через свою прихильність до російського лідера та ділові зв’язки з російськими енергетичними компаніями.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шредер кілька разів зустрічався з Путіним.

Попередня спроба виключити Шредера з СДПН у 2023 році зазнала невдачі.

Співголова баварського відділення партії Себастіан Ролофф заявив виданню, що сумнівається в успіху нової процедури виключення з партії, але додав: "Якщо є шанс, то варто спробувати".

У резолюції Верхнього Пфальца, з якою ознайомилося агентство dpa, міститься заклик до національного керівництва СДПН "негайно розпочати нове дисциплінарне провадження проти Герхарда Шредера на підставі нещодавно виявлених фактів з метою його виключення зі СДПН".

У ній конкретно згадується членство Шредера в наглядовій раді російської роздрібної мережі "Гіперглобус" та його візит до Путіна з нагоди дня народження російського президента.

Публічна близькість Шредера до Путіна "серйозно суперечить фундаментальним цінностям соціал-демократії" та підриває авторитет партії, йдеться у резолюції.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що Путін відсвяткував свій 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. 7 жовтня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер перебував у Москві та відвідав один з магазинів мережі гіпермаркетів Globus в Росії, де нещодавно отримав посаду.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував візит колишнього канцлера Герхарда Шредера до правителя Росії Владіміра Путіна і святкування його дня народження.