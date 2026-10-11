Немецкие социал-демократы хотят исключить Шредера из своих рядов за празднование с Путиным

В немецкой Социал-демократической партии всё громче звучат призывы исключить из партии бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за его тесных связей с правителем России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Председатель районной ячейки СДПГ в Верхнем Пфальце (Бавария) Каролин Вагнер отметила, что на партийной конференции единогласно была принята резолюция, в которой содержится призыв к исключению Шредера.

Этот шаг стал следствием недавней встречи Шредера с кремлевским правителем Владимиром Путиным в Москве на праздновании его 74-го дня рождения.

Как отмечается, руководители СДПГ в Баварии и Баден-Вюртемберге также призвали исключить Шредера из партии.

"Бывший канцлер, посещающий дни рождения военных преступников, делает себя неприемлемым не только для СДПГ. Шредер – позор для всей страны", – заявил сопредседатель СДПГ в Баден-Вюртемберге Робин Месарош.

82-летний Шредер поддерживает тесные дружеские отношения с Путиным еще со времен своего пребывания на посту канцлера Германии в 1998–2005 годах. Этот политик левоцентристского толка на протяжении многих лет подвергался критике из-за своей приверженности российскому лидеру и деловых связей с российскими энергетическими компаниями.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Шредер несколько раз встречался с Путиным.

Предыдущая попытка исключить Шредера из СДПГ в 2023 году закончилась неудачей.

Сопредседатель баварского отделения партии Себастьян Ролофф заявил изданию, что сомневается в успехе новой процедуры исключения из партии, но добавил: "Если есть шанс, то стоит попробовать".

В резолюции Верхнего Пфальца, с которой ознакомилось агентство dpa, содержится призыв к национальному руководству СДПГ "немедленно начать новое дисциплинарное производство против Герхарда Шредера на основании недавно выявленных фактов с целью его исключения из СДПГ".

В ней конкретно упоминается членство Шредера в наблюдательном совете российской розничной сети "Гиперглобус" и его визит к Путину по случаю дня рождения российского президента.

Публичная близость Шредера к Путину "серьезно противоречит фундаментальным ценностям социал-демократии" и подрывает авторитет партии, говорится в резолюции.

Напомним, в Кремле сообщили, что Путин отпраздновал свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. 7 октября бывший канцлер Германии Герхард Шредер находился в Москве и посетил один из магазинов сети гипермаркетов "Глобус" в России, где недавно занял должность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал визит бывшего канцлера Герхарда Шредера к правителю России Владимиру Путину и празднование его дня рождения.