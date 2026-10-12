Прем’єр Британії: Росія втрутилась у референдум щодо Brexit

Британський прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що Росія втрутилася у референдум щодо Brexit і попередив, що подібні дії відбуваються у Франції та Німеччині.

Заяву Бернема наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

Бернем розповів у подкасті The Rest is Politics, що, обійнявши посаду глави уряду, він поцікавився можливим втручанням Росії у голосування 2016 року.

"Я отримав чітку відповідь, що так, таке втручання було", – сказав Бернем.

"Я вважаю, що ми насправді занадто пасивно ставилися до цього питання і недостатньо інформували людей про те, наскільки активно з-за кордону намагаються дестабілізувати політичний процес", – додав він. Бернем не надав додаткових подробиць щодо характеру чи масштабів діяльності РФ.

У своєму інтерв’ю, яке має вийти в понеділок, Бернем зазначив, що обговорював проблему російського втручання з канцлером Фрідріхом Мерцом під час свого візиту до Німеччини на початку цього тижня.

"Безумовно, існує дезінформація, яка поширюється з Росії у німецьку політику… Зараз важливо чітко зафіксувати ці факти, і я вірю, що це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що частина цієї політики ініціюється нашими ворогами, а саме Росією", – сказав він.

Це перший випадок, коли прем’єр Британії заявив, що Росія намагалася вплинути на референдум щодо Brexit 2016 року, хоча вже давно лунають попередження про спроби Кремля впливати на політику Британії.

У 2020 році парламентський Комітет з питань розвідки та безпеки опублікував звіт про втручання Росії у вибори та референдуми у Великій Британії.

У ньому не було надано остаточного висновку щодо того, чи намагалася Росія вплинути на результати референдуму щодо виходу з ЄС, але було висловлено критику на адресу кількох урядів за те, що вони не змогли повною мірою оцінити цю загрозу або протидіяти їй.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Згодом лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.

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