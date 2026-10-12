Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что Россия вмешалась в референдум по Brexit, и предупредил, что подобные действия имеют место во Франции и Германии.

Заявление Бернема приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

Бернем рассказал в подкасте The Rest is Politics, что, вступив в должность главы правительства, он поинтересовался возможным вмешательством России в голосование 2016 года.

"Я получил четкий ответ, что да, такое вмешательство было", – сказал Бернем.

"Я считаю, что мы на самом деле слишком пассивно относились к этому вопросу и недостаточно информировали людей о том, насколько активно из-за рубежа пытаются дестабилизировать политический процесс", – добавил он. Бернем не привёл дополнительных подробностей относительно характера или масштабов деятельности РФ.

В своём интервью, которое должно выйти в понедельник, Бернем отметил, что обсуждал проблему российского вмешательства с канцлером Фридрихом Мерцем во время своего визита в Германию в начале этой недели.

"Безусловно, существует дезинформация, которая распространяется из России в немецкую политику… Сейчас важно четко зафиксировать эти факты, и я верю, что это поможет избирателям в Германии и Франции понять, что часть этой политики инициируется нашими врагами, а именно Россией", – сказал он.

Это первый случай, когда премьер-министр Великобритании заявил, что Россия пыталась повлиять на референдум по Brexit в 2016 году, хотя уже давно звучат предупреждения о попытках Кремля влиять на политику Великобритании.

В 2020 году парламентский Комитет по разведке и безопасности опубликовал отчет о вмешательстве России в выборы и референдумы в Великобритании.

В нём не было дано окончательного заключения о том, пыталась ли Россия повлиять на результаты референдума о выходе из ЕС, но была высказана критика в адрес нескольких правительств за то, что они не смогли в полной мере оценить эту угрозу или противодействовать ей.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

Впоследствии лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

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