ЗМІ: Трамп допускає звільнення посла у Греції після скандалу

Президент США Дональд Трамп нібито допускає звільнення посла у Греції Кімберлі Гілфойл після скандалу довкола неї.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

За словами поінформованого співрозмовника, Трамп зважує звільнення з посади Кімберлі Гілфойл і має ухвалити рішення найближчим часом. Гілфойл чотири роки була нареченою найстаршого сина Трампа.

Йдеться про твердження, що посол приймала дорогі подарунки та нібито просила гроші в обмін на те, що допоможе сконтактувати з посадовцями американської адміністрації. Серед іншого, колишній донор Трампа Ерік Дітерс сказав, що Гілфойл перед голосуванням за її затвердження на посаді у Сенаті у текстовому повідомленні просила його про 100 тисяч доларів. Дітерс, за його словами, відмовив під приводом, що на той час не мав таких вільних коштів.

Адвокат Гілфойл у коментарі ЗМІ заявив, що Гілфойл заперечує справжність цих повідомлень. За даними джерел, вона заявила про те саме і посадовцям адміністрації.

На прямі запитання ЗМІ Трамп сказав, що "чув про це, і це дуже погано", та водночас – що "знає небагато, але вона завжди була дуже милою".

Віцепрезидент Джей Ді Венс у п’ятницю утримався від прямих слів про те, чи для Гілфойл мають бути наслідки, але сказав, що загалом він "не схвалює, щоб хтось продавав доступ до посадовців".

"Слід з’ясувати, що було насправді. І, звісно, якщо сталось щось погане – за це мають бути наслідки", – сказав він.

Окрім того, з’являлись неофіційні повідомлення, що у березні Гілфойл заявила міністру енергетики Греції про причетність США до падіння правоцентристського уряду Румунії і натякнула, що Вашингтон може вчинити так у Греції, якщо вважатиме за потрібне. У грецькому уряді заперечили ці повідомлення.