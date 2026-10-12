СМИ: Трамп рассматривает возможность увольнения посла в Греции после скандала

Президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность увольнения посла в Греции Кимберли Гилфойл после разразившегося вокруг неё скандала.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

По словам осведомленного собеседника, Трамп рассматривает возможность увольнения Кимберли Гилфойл и должен принять решение в ближайшее время. Гилфойл четыре года была невестой старшего сына Трампа.

Речь идет об утверждениях, что посол принимала дорогие подарки и якобы просила деньги в обмен на помощь в установлении контактов с должностными лицами американской администрации. Среди прочего, бывший спонсор Трампа Эрик Дитерс заявил, что Гилфойл перед голосованием по ее утверждению в должности в Сенате в текстовом сообщении просила у него 100 тысяч долларов. Дитерс, по его словам, отказал под предлогом того, что на тот момент не располагал такими свободными средствами.

Адвокат Гилфойл в комментарии СМИ заявил, что Гилфойл отрицает подлинность этих сообщений. По данным источников, она заявила об этом же и должностным лицам администрации.

На прямые вопросы СМИ Трамп ответил, что "слышал об этом, и это очень плохо", но в то же время – что "знает немного, но она всегда была очень милой".

Вице-президент Джей Ди Венс в пятницу воздержался от прямых высказываний о том, должны ли быть последствия для Гилфойл, но сказал, что в целом он "не одобряет, когда кто-то продает доступ к должностным лицам".

"Нужно выяснить, что было на самом деле. И, конечно, если произошло что-то плохое – за это должны быть последствия", – сказал он.

Кроме того, появлялись неофициальные сообщения о том, что в марте Гилфойл заявила министру энергетики Греции о причастности США к падению правоцентристского правительства Румынии и намекнула, что Вашингтон может поступить так же в Греции, если сочтёт это необходимым. В греческом правительстве опровергли эти сообщения.