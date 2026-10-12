У Німеччині подала у відставку міністерка праці і співлідерка коаліційної СДПН

Бербель Бас йде у відставку з посади федерального міністра праці та соціальних справ, а також співголови СДПН.

58-річна політикиня оголосила про це у понеділок вранці у своєму дописі в Instagram, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Вона назвала особисті причини своєї відставки.

"Після смерті моєї падчерки я усвідомила, що мені потрібен час, щоб пережити свою скорботу", – заявила Бас.

Вона додала, що публічні нападки на неї, "на жаль, також і з боку наших партнерів по коаліції", посилилися в цей складний період. Тепер вона хоче приділити достатньо часу, щоб пережити втрату. Вона вирішила піти у відставку як з партійної, так і з урядової посад, оскільки їй бракує сил для повноцінного виконання своїх обов’язків.

Відставка набирає чинності негайно. Бас заявила, що повідомила свого співголову Ларса Клінгбайля про свій намір піти з посади лідера СДПН "з сьогоднішнього дня". Водночас вона попросила канцлера Фрідріха Мерца звільнити її з посади міністра праці та соціальних справ. Бас має намір зберегти лише своє місце в Бундестазі.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль одразу ж подякував Бас. "Мені дуже прикро через твоє рішення, але я особисто можу його зрозуміти. За офіційними посадами ми всі – просто люди", – написав він в Instagram.

Бас є депутаткою Бундестагу з 2009 року і обіймала посаду його голови з 2021 по 2025 рік під час уряду коаліції соціал-демократів (СДПН), "Зелених" та християнських демократів (ХДС/ХСС). У наступному уряді під керівництвом Мерца вона замінила свого однопартійця Губертуса Гайля на посаді федерального міністра праці та соціальних справ.

На цій посаді вона останнім часом працювала над законопроєктом щодо втілення пенсійного компромісу, який було ретельно узгоджено влітку. Однак дебати щодо правильної пенсійної політики, а також реформи системи довгострокового догляду неодноразово призводили до суперечок між СДПН та ХДС/ХСС.

Нещодавно канцлер Фрідріх Мерц заявив, що спробує досягти компромісу, аби стабілізувати коаліцію.

Як повідомлялося, переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.