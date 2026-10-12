В Германии подала в отставку министр труда и сопредседатель коалиционной СДПГ

Бербель Бас уходит в отставку с поста федерального министра труда и социальных дел, а также сопредседателя СДПГ.

58-летний политик объявила об этом в понедельник утром в своем посте в Instagram, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Она назвала личные причины своей отставки.

"После смерти моей падчерицы я осознала, что мне нужно время, чтобы пережить свою скорбь", – заявила Бас.

Она добавила, что публичные нападки на неё, "к сожалению, в том числе и со стороны наших партнёров по коалиции", усилились в этот сложный период. Теперь она хочет уделить достаточно времени, чтобы пережить утрату. Она решила уйти в отставку как с партийной, так и с правительственной должности, поскольку ей не хватает сил для полноценного выполнения своих обязанностей.

Отставка вступает в силу немедленно. Басс заявила, что сообщила своему сопредседателю Ларсу Клингбайлю о своём намерении уйти с поста лидера СДПН "с сегодняшнего дня". В то же время она попросила канцлера Фридриха Мерца освободить её от должности министра труда и социальных дел. Басс намерена сохранить только своё место в Бундестаге.

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль сразу же поблагодарил Бас. "Мне очень жаль из-за твоего решения, но я лично могу его понять. Помимо официальных должностей мы все – просто люди", – написал он в Instagram.

Басс является депутатом Бундестага с 2009 года и занимала пост его председателя с 2021 по 2025 год в правительстве коалиции социал-демократов (СДПГ), "Зелёных" и христианских демократов (ХДС/ХСС). В следующем правительстве под руководством Мерца она сменила своего однопартийца Губертуса Гайля на посту федерального министра труда и социальных дел.

В этой должности она в последнее время работала над законопроектом о реализации пенсионного компромисса, который был тщательно согласован летом. Однако дебаты о правильной пенсионной политике, а также о реформе системы долгосрочного ухода неоднократно приводили к спорам между СДПГ и ХДС/ХСС.

Недавно канцлер Фридрих Мерц заявил, что попробует достичь компромисса, чтобы стабилизировать коалицию.

Как сообщалось, подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.