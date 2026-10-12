Сикорский призвал НАТО быть готовым, что гибридные действия РФ в Европе приведут к жертвам

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский обратил внимание на растущий масштаб российских гибридных действий, направленных против европейских государств, и отметил, что в НАТО должны быть готовы к появлению жертв.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times, фрагменты которого приводит Onet.

Сикорский отметил, что вместе с ростом числа инцидентов растет и вероятность того, что они приведут к гибели людей.

"Когда мы признаем, что россияне зашли слишком далеко? Ведь это вопрос оценки. Нет заранее установленного определения", – сказал он.

"Если начнут гибнуть люди, нам придется провести очередной очень серьезный разговор в НАТО", – предупредил Сикорский.

Политик не стал раскрывать, как именно НАТО следует ответить на российское гибридное нападение, в результате которого погибли бы люди. Однако он напомнил, что Польша и Эстония уже воспользовались статьей 4 Североатлантического договора после нарушений воздушного пространства российскими дронами и военными самолётами. Эта статья предусматривает консультации между союзниками в случае угрозы безопасности одного из государств-членов.

Министр также призвал европейских союзников ограничить российское дипломатическое присутствие: "У меня уже не осталось консульств, но у других они все еще есть".

Он также поддержал ограничение количества туристических виз, выдаваемых гражданам России.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла в сентябре, что страны-члены Европейского Союза могут усилить контроль за передвижением российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам и сократить количество туристических виз для россиян.

Совет ЕС по иностранным делам 12 октября обсудит возможность введения дополнительных ограничений на передвижение российских дипломатов между государствами-членами ЕС, вплоть до полного запрета на выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы.