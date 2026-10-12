Прем'єр Литви назвав ганебною домовленість Трампа і Путіна щодо дизельного пального

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розкритикував угоду між США та Росією щодо дизельного палива.

Критика прозвучала у коментарі Sky News, передає "Європейська правда".

Журналіст поцікавився у прем'єра, чи можна й надалі довіряти Дональду Трампу після "повороту президента США у бік Путіна".

"Ну, сподіваюся, що так, сподіваюся, що так", – сказав Сінкявічюс.

На запитання, чи повинна Європа "діяти самостійно", литовський прем'єр відповів, що Європі потрібно "робити все, що в наших силах", і "розраховувати лише на себе".

"Уряди та політики змінюються, а зв’язки залишаються", – додав він.

Щодо угоди між Трампом і Путіним про дизельне паливо Сінкявічюс зайняв більш жорстку позицію, заявивши: "Ми цим не пишаємося. Це ганебно, соромно... Я навіть не впевнений, чи ця угода взагалі реалізується, чи це лише політична заява. Я не бачив жодної угоди, письмової угоди, я бачив лише дописи у соцмережах... а не саму угоду".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".