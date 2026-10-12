Премьер Литвы назвал позорной договоренность Трампа и Путина по дизелю

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс раскритиковал соглашение между США и Россией по дизельному топливу.

Критика прозвучала в комментарии Sky News, передает "Европейская правда".

Журналист поинтересовался у премьера, можно ли и дальше доверять Дональду Трампу после "поворота президента США в сторону Путина".

"Ну, надеюсь, что да, надеюсь, что да", – сказал Синкявичюс.

На вопрос, должна ли Европа "действовать самостоятельно", литовский премьер ответил, что Европе нужно "делать все, что в наших силах", и "рассчитывать только на себя".

"Правительства и политики меняются, а связи остаются", – добавил он.

Что касается соглашения между Трампом и Путиным о дизельном топливе, то Синкявичюс занял более жесткую позицию, заявив: "Мы этим не гордимся. Это позорно, стыдно... Я даже не уверен, будет ли это соглашение вообще реализовано или это лишь политическое заявление. Я не видел ни одного соглашения, письменного соглашения, я видел только посты в соцсетях... а не само соглашение".

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо "несправедливо и нечестно".