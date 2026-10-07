У Бельгії сотні студентів вийшли на протести, понад 100 людей затримали

Сотні студентів вийшли на вулиці бельгійського Льєжа, протестуючи проти проблем у франкомовній системі освіти – за останні кілька днів, за даними місцевих медіа, поліція затримала 107 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Місцева влада наразі не підтвердила кількість затриманих. За даними агентства Belga, затримання пов’язують із пошкодженням майна та підпалами.

фото: RTBF

Студенти протестують через зростання вартості навчання, переповнені аудиторії та труднощі з доступом до навчальних матеріалів. На плакатах учасників акцій були, зокрема, гасла: "Це безлад, ми боремося за право, а не привілей" та "Я обрав освіту, а не "Голодні ігри".

Протести відбуваються на тлі червневих сутичок між протестувальниками та поліцією в Брюсселі через освітню реформу. Зокрема, йдеться про підвищення плати за навчання для більшості студентів франкомовної спільноти Бельгії – з 835 до 1194 євро.

В останні дні в соцмережах поширювалися відео з Льєжа, на яких видно розбите скло, пожежі та сотні переважно молодих протестувальників. На інших кадрах видно, як поліція перекриває дороги.

Деякі студенти розповіли, що підтримують контакт із французькими старшокласниками, які влаштували масові акції протесту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у вівторок, 6 жовтня, у ході акцій протесту старшокласників у Франції було затримано 488 осіб.