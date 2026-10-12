У Парижі згорів популярний критий ринок ХVII століття

Вранці у понеділок на ринку "Марше-дез-Анфан-Руж" у 3-му окрузі Парижа спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Рано-вранці в понеділок, 12 жовтня, у самому центрі популярного ринку "Марше-дез-Анфан-Руж" у 3-му окрузі Парижа спалахнула велика пожежа.

Цей частково критий ринок, де розташовано численні продовольчі кіоски, має велику популярність як серед місцевих мешканців, так і серед туристів. Цей об'єкт у районі Маре є найстарішим критим ринком у французькій столиці, історія якого сягає 1615 року, а також є пам’яткою архітектури.

За словами пожежників, які перебувають на місці події та забезпечили безпеку в районі, сигнал тривоги надійшов близько 4:15 ранку. Коли пожежники прибули на місце, вогонь уже повністю охопив ринок.

Мер центрального району Парижа Аріель Вейл повідомив, що пожежа "під контролем", але ринок "повністю знищений". Паризькі пожежники підтвердили телеканалу BFMTV, що 1 000 квадратних метрів ринку "були знищені полум’ям".

Кілька свідків спостерігали, як посеред ночі з ринку піднімалося вражаюче полум’я. Дехто опублікував знімки в соціальних мережах.

Як повідомили паризькі пожежники телеканалу BFMTV, обвалилося щонайменше дві третини металевої конструкції ринку. Зараз пожежники розпочинають ретельну роботу з убезпечення пошкодженої ділянки: вони перевірять кожен квадратний дюйм ринку, щоб переконатися у відсутності подальшої небезпеки пожежі, відкриваючи кожну торгову точку та магазин. Очікується, що ці роботи триватимуть щонайменше до початку другої половини дня.

Причина пожежі наразі невідома. Мер району закликав людей уникати цього району та високо оцінив "силу" й "ефективність" пожежників.

Загалом було задіяно близько п’ятдесяти транспортних засобів та понад 150 пожежників. Центральна лабораторія Префектури поліції Парижа наразі перебуває на місці події, щоб провести розслідування та спробувати встановити причину пожежі.

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