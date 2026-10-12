В Париже сгорел популярный крытый рынок XVII века

Утром в понедельник на рынке "Марше-дез-Анфан-Руж" в 3-м округе Парижа вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Рано утром в понедельник, 12 октября, в самом центре популярного рынка "Марше-дез-Анфан-Руж" в 3-м округе Парижа вспыхнул крупный пожар.

Этот частично крытый рынок, где расположены многочисленные продовольственные киоски, пользуется большой популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов. Этот объект в районе Маре является старейшим крытым рынком во французской столице, история которого уходит корнями в 1615 год, а также памятником архитектуры.

По словам пожарных, находящихся на месте происшествия и обеспечивающих безопасность в районе, сигнал тревоги поступил около 4:15 утра. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже полностью охватил рынок.

Мэр центрального района Парижа Ариэль Вейл сообщил, что пожар "под контролем", но рынок "полностью уничтожен". Парижские пожарные подтвердили телеканалу BFMTV, что 1 000 квадратных метров рынка "были уничтожены пламенем".

Несколько свидетелей наблюдали, как посреди ночи с рынка поднимались впечатляющие языки пламени. Некоторые опубликовали снимки в социальных сетях.

Как сообщили парижские пожарные телеканалу BFMTV, обрушилось не менее двух третей металлической конструкции рынка. Сейчас пожарные приступают к тщательной работе по обезопасиванию поврежденного участка: они проверят каждый квадратный дюйм рынка, чтобы убедиться в отсутствии дальнейшей опасности пожара, открывая каждую торговую точку и магазин. Ожидается, что эти работы продлятся как минимум до начала второй половины дня.

Причина пожара пока неизвестна. Мэр района призвал людей избегать этого района и высоко оценил "силу" и "эффективность" пожарных.

Всего было задействовано около пятидесяти транспортных средств и более 150 пожарных. Центральная лаборатория Префектуры полиции Парижа в настоящее время находится на месте происшествия, чтобы провести расследование и попытаться установить причину пожара.

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