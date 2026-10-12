Сибіга після переговорів з главою МЗС Угорщини: чекаємо на відкриття двох кластерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Люксембурзі провів переговори зі своєю угорською колегою Анітою Орбан, ключовою темою яких стало зняття угорського блокування з відкриття двох переговорних кластерів на шляху України до ЄС.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що вони з Орбан обговорили найактуальніші питання двостороннього та європейського порядку денного, обмінялися думками та узгодили подальші кроки, а також привітали одне одного з успішним виконанням двосторонніх угод.

Він нагадав, що український парламент ухвалив поправки до законодавства про освіту, спрямовані на забезпечення прав європейських національних меншин в Україні у цій сфері відповідно до передової практики ЄС.

"Завтра ми очікуємо, що ЄС офіційно ухвалить рішення про відкриття Кластера 2 "Внутрішній ринок" та Кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Я подякував угорській стороні за її конструктивну позицію з цього питання", – вказав Сибіга.

Він також поінформував угорську колегу про активізацію Росією атак на столицю України та інші мирні міста.

Також міністри обговорили порядок денний майбутнього засідання Європейської ради та рішення ЄС, спрямовані на те, "щоб зупинити агресора, змусити його відмовитися від політики терору та привести його за стіл переговорів для досягнення міцного миру".

"Українсько-угорський діалог зміцнюється на основі взаємної поваги, добросусідства та спільного європейського майбутнього в інтересах наших народів", – резюмував Сибіга.

Як відомо, Верховна Рада у понеділок схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Тим часом Комітет постійних представників держав ЄС (Coreper) у понеділок, 12 жовтня, готовий погодити переговорні позиції Євросоюзу щодо відкриття другого і третього кластерів у переговорах з Україною після ухвалення Верховною Радою змін щодо освітніх прав нацменшин.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.