Сибига после переговоров с главой МИД Венгрии: ждем открытия двух кластеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Люксембурге провел переговоры со своей венгерской коллегой Анитой Орбан, ключевой темой которых стало снятие венгерского блокирования открытия двух переговорных кластеров на пути Украины в ЕС.

Об этом украинский министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что они с Орбан обсудили самые актуальные вопросы нашей двусторонней и европейской повестки дня, обменялись мнениями и согласовали дальнейшие шаги, а также поздравили друг друга с успешным выполнением наших двусторонних соглашений.

Он напомнил, что украинский парламент принял поправки к законодательству об образовании, направленные на обеспечение прав европейских национальных меньшинств в Украине в этой сфере в соответствии с передовой практикой ЕС.

"Завтра мы ожидаем, что ЕС официально примет решение об открытии Кластера 2 "Внутренний рынок" и Кластера 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Я поблагодарил венгерскую сторону за ее конструктивную позицию по этому вопросу", – отметил Сибига.

Он также проинформировал венгерскую коллегу об активизации Россией атак на столицу Украины и другие мирные города.

Кроме того, министры обсудили повестку дня предстоящего заседания Европейского совета и решения ЕС, направленные на то, "чтобы остановить агрессора, заставить его отказаться от политики террора и привести его за стол переговоров для достижения прочного мира".

"Украинско-венгерский диалог укрепляется на основе взаимного уважения, добрососедства и общего европейского будущего в интересах наших народов", – резюмировал Сибига.

Как известно, Верховная Рада в понедельник одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Между тем Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) в понедельник, 12 октября, готов согласовать переговорные позиции Евросоюза относительно открытия второго и третьего кластеров в переговорах с Украиной после принятия Верховной Радой изменений, касающихся образовательных прав национальных меньшинств.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.