Швеція відпустила судно, підозрюване у приналежності до "тіньового флоту" РФ

Шведське агентство з питань транспорту скасувало заборону на експлуатацію танкера Sea Owl 1, на борт якого на початку цього року зійшла берегова охорона поблизу Треллеборга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Це означає, що судно тепер може вільно покинути Швецію.

У березні берегова охорона затримала судно на південному заході від Треллеборга. З того часу йому було заборонено продовжувати плавання.

Раніше Sea Owl вже отримував дозвіл на вихід із Треллеборга, але потім було виявлено, що судно мало фальшиве перереєстрування під іншим прапором. Тепер реєстрація судна в заявленій державі прапора – Екваторіальній Гвінеї – була перевірена і визнана правильною, повідомляє Шведське агентство з питань транспорту.

"Для нас було надзвичайно важливо отримати надійне підтвердження безпосередньо від держави прапора. Це зайняло час і вимагало значних зусиль, але тепер ми отримали інформацію, необхідну для скасування заборони на експлуатацію", – зазначає у своїй заяві керівниця підрозділу Пернілла Валлін.

Судно перебуває у списку санкцій ЄС. За даними Берегової охорони, протягом останніх років танкер перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією.

О 13:00 у понеділок судно все ще стоїть на якорі біля Треллеборга. За даними Берегової охорони, танкер не потребує дозволу від шведської сторони для стоянки на якорі, а на борту має бути достатньо екіпажу для продовження плавання.

Нагадаємо, 13 березня прокуратура Швеції оголосила про попереднє розслідування проти російського капітана судна Sea Owl 1, якого підозрюють у причетності до "тіньового флоту" РФ.

Перед цим Швеція зупинила і затримала у водах Балтійського моря судно Caffa за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. Російського капітана судна у підсумку взяли під арешт.