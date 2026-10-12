Швеция отпустила судно, подозреваемое в принадлежности к "теневому флоту" РФ

Шведское агентство по транспорту отменило запрет на эксплуатацию танкера Sea Owl 1, к которому в начале этого года подошла береговая охрана вблизи Треллеборга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Это означает, что судно теперь может свободно покинуть Швецию.

В марте береговая охрана задержала судно к юго-западу от Треллеборга. С тех пор ему было запрещено продолжать плавание.

Ранее Sea Owl уже получал разрешение на выход из Треллеборга, но затем выяснилось, что судно имело поддельную перерегистрацию под другим флагом. Теперь регистрация судна в заявленном государстве флага – Экваториальной Гвинее – была проверена и признана правильной, сообщает Шведское агентство по вопросам транспорта.

"Для нас было чрезвычайно важно получить надежное подтверждение непосредственно от государства флага. Это заняло время и потребовало значительных усилий, но теперь мы получили информацию, необходимую для отмены запрета на эксплуатацию", – отмечает в своем заявлении руководитель подразделения Пернилла Валлин.

Судно находится в санкционном списке ЕС. По данным Береговой охраны, в течение последних лет танкер перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией.

В 13:00 в понедельник судно по-прежнему стоит на якоре у Треллеборга. По данным Береговой охраны, танкеру не требуется разрешение от шведской стороны для стоянки на якоре, а на борту должно быть достаточно экипажа для продолжения плавания.

Напомним, 13 марта прокуратура Швеции объявила о предварительном расследовании в отношении российского капитана судна Sea Owl 1, которого подозревают в причастности к "теневому флоту" РФ.

До этого Швеция остановила и задержала в водах Балтийского моря судно Caffa по подозрению в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. Российского капитана судна в итоге взяли под арест.