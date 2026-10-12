На Сардинії з неділі намагаються врятувати чоловіка, який застряг у печері

В Італії триває масштабна рятувальна операція з визволення спелеолога, який опинився в пастці на глибині 10 метрів під землею після того, як зсув ґрунту заблокував вхід до печери на острові Сардинія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними італійської служби гірського порятунку, 31-річний італієць перебуває в пастці з неділі після обіду поблизу міста Урзулей.

Як повідомила служба, рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжувалися й у понеділок.

Рятувальникам, що розкопували завали, вдалося встановити контакт із чоловіком, який живий і притомний.

Рятувальники охарактеризували операцію як надзвичайно складну: понад 30 фахівців з гірського та спелеологічного порятунку разом із пожежниками працюють над розчищенням завалів, що перекривають вхід до печери.

Команди вручну розчищають завали, намагаючись дістатися до чоловіка, який, як вважається, похований під додатковими уламками різного розміру.

Нагадаємо, 30 травня служба гірського порятунку Словаччини повідомила про загибель 67-річної туристки з Польщі, яка зникла під час проходження маршруту в ущелині Пієцкі.

На початку травня у важкодоступній печері Фалькенштайн у Швабському Альбі, що у землі Баден-Вюртемберг, загинув 61-річний турист.