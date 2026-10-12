На Сардинии с воскресенья пытаются спасти мужчину, застрявшего в пещере

В Италии продолжается масштабная спасательная операция по освобождению спелеолога, оказавшегося в ловушке на глубине 10 метров под землей после того, как оползень заблокировал вход в пещеру на острове Сардиния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным итальянской службы горного спасения, 31-летний итальянец находится в ловушке с воскресенья недалеко от города Урзулей.

Как сообщила служба, спасательные работы продолжались всю ночь и продолжались и в понедельник.

Спасателям, расчищавшим завалы, удалось установить контакт с мужчиной, который жив и находится в сознании.

Спасатели охарактеризовали операцию как чрезвычайно сложную: более 30 специалистов по горному и спелеологическому спасению вместе с пожарными работают над расчисткой завалов, перекрывающих вход в пещеру.

Команды вручную расчищают завалы, пытаясь добраться до мужчины, который, как считается, погребён под дополнительными обломками разного размера.

Напомним, 30 мая служба горного спасения Словакии сообщила о гибели 67-летней туристки из Польши, которая пропала во время прохождения маршрута в ущелье Пьецки.

В начале мая в труднодоступной пещере Фалькенштайн в Швабском Альбе, что в земле Баден-Вюртемберг, погиб 61-летний турист.