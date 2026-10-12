На Сардинии с воскресенья пытаются спасти мужчину, застрявшего в пещере
В Италии продолжается масштабная спасательная операция по освобождению спелеолога, оказавшегося в ловушке на глубине 10 метров под землей после того, как оползень заблокировал вход в пещеру на острове Сардиния.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
По данным итальянской службы горного спасения, 31-летний итальянец находится в ловушке с воскресенья недалеко от города Урзулей.
Как сообщила служба, спасательные работы продолжались всю ночь и продолжались и в понедельник.
Спасателям, расчищавшим завалы, удалось установить контакт с мужчиной, который жив и находится в сознании.
Спасатели охарактеризовали операцию как чрезвычайно сложную: более 30 специалистов по горному и спелеологическому спасению вместе с пожарными работают над расчисткой завалов, перекрывающих вход в пещеру.
Команды вручную расчищают завалы, пытаясь добраться до мужчины, который, как считается, погребён под дополнительными обломками разного размера.
Напомним, 30 мая служба горного спасения Словакии сообщила о гибели 67-летней туристки из Польши, которая пропала во время прохождения маршрута в ущелье Пьецки.
В начале мая в труднодоступной пещере Фалькенштайн в Швабском Альбе, что в земле Баден-Вюртемберг, погиб 61-летний турист.