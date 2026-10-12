Польщу попередили про затримки поставок ключової зброї зі США

Польська армія повинна бути готова до затримок у постачанні ключової зброї зі США.

Про це пише RFM24, інформує "Європейська правда".

Оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак підтвердив, що поставки ракет PAC-3 MSE для систем Patriot не надійдуть вчасно. Це також може стосуватися інших контрактів на постачання озброєнь зі Сполученими Штатами.

"Поставки ракет PAC-3 MSE для систем Patriot до польської армії будуть затримані", – оголосив Новак під час панельної дискусії на Варшавському форумі безпеки.

Генерал наголосив, що затримки стосуються не лише Польщі, а й країн Балтії.

Як пояснив генерал Новак, причиною є зобов'язання Сполучених Штатів на інших театрах військових дій по всьому світу. Тож ракети PAC-3 MSE для систем Patriot не вийде вчасно направити для потреб європейських партнерів НАТО. Також за словами генерала, він не впевнений, що контракти на HIMARS будуть виконані вчасно.

Нагадаємо, Польща веде перемовини зі США про створення постійної бази американських військ у країні. А 23 вересня президент Польщі Кароль Навроцький сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішене" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".

Також у польському Дембліні створять сервісний центр для двигунів американських ударних вертольотів AH-64E Apache.