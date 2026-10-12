Польшу предупредили о задержках поставок ключевого оружия из США

Польская армия должна быть готова к задержкам в поставках ключевого оружия из США.

Об этом пишет RFM24, сообщает "Европейская правда".

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак подтвердил, что поставки ракет PAC-3 MSE для систем Patriot не поступят вовремя. Это также может касаться других контрактов на поставку вооружений из Соединенных Штатов.

"Поставки ракет PAC-3 MSE для систем Patriot польской армии будут задержаны", – заявил Новак во время панельной дискуссии на Варшавском форуме безопасности.

Генерал подчеркнул, что задержки касаются не только Польши, но и стран Балтии.

Как пояснил генерал Новак, причиной являются обязательства Соединенных Штатов на других театрах военных действий по всему миру. Поэтому в первую очередь ракеты PAC-3 MSE для систем Patriot не удастся своевременно направить для нужд европейских партнеров по НАТО. Также по словам генерала, он не уверен, что контракты на HIMARS будут выполнены в срок.

Напомним, Польша ведет переговоры с США о создании постоянной базы американских войск в стране. А 23 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".

Также в польском Демблине создадут сервисный центр для двигателей американских ударных вертолетов AH-64E Apache.