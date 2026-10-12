Британія не підтримує дизельну угоду Трампа з Путіним

Велика Британія не підтримує угоду президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним щодо закупівлі мільйонів тонн дизельного палива.

Про це в ефірі BBC Radio 4 заявив британський міністр оборони Вес Стрітінг, повідомляє "Європейська правда".

Стрітінг зазначив, що ця угода була укладена в контексті майбутніх виборів до Конгресу США в листопаді та в той час, коли політики по всьому світу перебувають під тиском вимог щодо зниження вартості життя.

За його словами, США та інші союзники повинні зосередитися на посиленні тиску на Росію, щоб прискорити закінчення війни "та забезпечити свободу України".

Британський міністр також нагадав, що це не вперше, коли між Вашингтоном і Києвом виникають публічні розбіжності, додавши: "У таких ситуаціях ми вважаємо своїм обов’язком і відповідальністю спробувати знову примирити наших друзів".

Він також прагнув підкреслити підтримку України з боку США, зазначивши, що масштаби наданої ними допомоги "часто недооцінюються".

"Ми бачимо підтримку України з боку США у різних формах: від постачання зброї – і ми здійснюємо значну частину закупівель через американців – до розвідувальної підтримки та дипломатичної ініціативи, яку очолює Вашингтон", – сказав Стрітінг.

Він також не підтримав заклик Трампа щодо зміни президента України, наголосивши, що вибір лідера – це справа самих українців. Стрітінг підкреслив, що країні "пощастило мати людину такого калібру, з такою мужністю та чесністю, яка очолює її військові зусилля".

Очільник британського оборонного відомства також зазначив, що відповідальність за війну "повністю і виключно лежить на президенті Путіні та його імперіалістичних амбіціях".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".