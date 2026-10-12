Британия не поддерживает дизельное соглашение Трампа с Путиным

Великобритания не поддерживает соглашение президента США Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным о закупке миллионов тонн дизельного топлива.

Об этом в эфире BBC Radio 4 заявил британский министр обороны Уэс Стритинг, сообщает "Европейская правда".

Стритинг отметил, что это соглашение было заключено в контексте предстоящих выборов в Конгресс США в ноябре и в то время, когда политики по всему миру находятся под давлением требований снизить стоимость жизни.

По его словам, США и другие союзники должны сосредоточиться на усилении давления на Россию, чтобы ускорить окончание войны "и обеспечить свободу Украины".

Британский министр также напомнил, что это не первый случай, когда между Вашингтоном и Киевом возникают публичные разногласия, добавив: "В таких ситуациях мы считаем своим долгом и ответственностью попытаться вновь примирить наших друзей".

Он также стремился подчеркнуть поддержку Украины со стороны США, отметив, что масштабы оказываемой ими помощи "часто недооцениваются".

"Мы видим поддержку Украины со стороны США в различных формах: от поставок оружия – и мы осуществляем значительную часть закупок через американцев – до разведывательной поддержки и дипломатической инициативы, которую возглавляет Вашингтон", – сказал Стритинг.

Он также не поддержал призыв Трампа к смене президента Украины, подчеркнув, что выбор лидера – это дело самих украинцев. Стритинг отметил, что стране "посчастливилось иметь человека такого калибра, с таким мужеством и честностью, который возглавляет ее военные усилия".

Глава британского оборонного ведомства также отметил, что ответственность за войну "полностью и исключительно лежит на президенте Путине и его империалистических амбициях".

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".