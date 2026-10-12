У Британії правопопулістська партія обіцяє скасувати право притулку в разі приходу до влади

Британська правопопулістська партія Reform UK Найджела Фараджа звинувачує Лейбористську партію в тому, що та "повністю втратила контроль" над кордонами Великої Британії, й обіцяє призупинити надання притулку в країні.

Про це пише Euronews, інформує "Європейська правда".

Лідер партії Reform UK Найджел Фарадж пообіцяв призупинити дію системи надання притулку у Великій Британії на строк до п’яти років, якщо його ультраправа партія прийде до влади.

"Ми призупинимо дію системи надання притулку на строк до п’яти років. Тому що ми опинилися в жахливому безладі. Ми буквально не маємо уявлення, хто тут перебуває. Ми хочемо знову стати нормальною країною, яка робить усе можливе для захисту своїх громадян. І яка депортує людей, які прибувають нелегально", – сказав Фарадж.

Він також підтвердив обіцянку своєї партії покласти край усім переправам мігрантів на невеликих човнах протягом перших 100 днів перебування при владі.

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 5 жовтня до Великої Британії прибуло 1066 мігрантів на 15 човнах. Втім, в уряді кажуть, що кількість таких випадків зменшується.

Нещодавні опитування свідчили, що частка британців, які негативно ставляться до лідера Reform UK становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.

Нагадаємо, в аеропорту Британії вилучили човни, здатні перевозити до 1700 людей через Ла-Манш. А недавно спроба незаконного перетину Ла-Маншу призвела до загибелі трьох осіб, серед яких була дитина; їхні тіла було знайдено в переповненому човні біля узбережжя Па-де-Кале.