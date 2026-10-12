В Великобритании правопопулистская партия обещает отменить право на убежище в случае прихода к власти

Британская правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа обвинила Лейбористскую партию в том, что та "полностью утратила контроль" над границами Великобритании, и пообещала приостановить предоставление убежища в стране.

Об этом пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж пообещал приостановить действие системы предоставления убежища в Великобритании на срок до пяти лет, если его ультраправая партия придет к власти.

"Мы приостановим действие системы предоставления убежища на срок до пяти лет. Потому что мы оказались в ужасном хаосе. Мы буквально не имеем представления, кто здесь находится. Мы хотим снова стать нормальной страной, которая делает все возможное для защиты своих граждан. И которая депортирует людей, прибывающих нелегально", – сказал Фарадж.

Он также подтвердил обещание своей партии положить конец всем переправам мигрантов на небольших лодках в течение первых 100 дней пребывания у власти.

По данным Министерства внутренних дел, с 5 октября в Великобританию прибыло 1066 мигрантов на 15 лодках. Впрочем, в правительстве заявляют, что количество таких случаев сокращается.

Недавние опросы показали, что доля британцев, негативно относящихся к лидеру Reform UK составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.

Напомним, в аэропорту Великобритании изъяли лодки, способные перевозить до 1700 человек через Ла-Манш. А недавно попытка незаконного пересечения Ла-Манша привела к гибели трёх человек, среди которых был ребёнок; их тела были найдены в переполненной лодке у побережья Па-де-Кале.