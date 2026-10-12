Каллас: ЄС планує зберегти ізоляцію Росії та Білорусі у світовому спорті

Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) разом із Єврокомісією підготує пропозиції щодо того, як не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань та зберегти ізоляцію Росії у світовому спорті.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 12 жовтня.

Глави МЗС ЄС запланували подальшу ізоляцію Росії та Білорусі у спортивній сфері.

"Міністри обговорили недопущення повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань. Ми стикаємося з подібною ситуацією і в культурній сфері", – розповіла Каллас.

За її словами, "спорт і культура не повинні ставати засобами для відбілювання російської агресії".

"На основі сьогоднішньої дискусії мої служби разом із Комісією представлять пропозиції щодо того, як зберегти ізоляцію Росії у світовому спорті", – повідомила головна дипломатка ЄС.

"Це може відбуватися паралельно з подальшими санкціями проти тих, хто знищує українську культурну спадщину", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні 2026 року головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудила рішення Міжнародного олімпійського комітету, що створює передумови для повернення російських спортсменів на змагання.

Як відомо, в кінці червня 2026 МОК вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії, а 7 липня ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Це рішення вже викликало шквал негативних реакцій у спортивній спільноті та з боку профільних посадовців.