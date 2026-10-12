Каллас: ЕС планирует сохранить изоляцию России и Беларуси в мировом спорте

Европейская служба внешних действий (EEAS) совместно с Еврокомиссией подготовит предложения о том, как не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и сохранить изоляцию России в мировом спорте.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 12 октября.

Главы МИД стран ЕС запланировали дальнейшую изоляцию России и Беларуси в спортивной сфере.

"Министры обсудили недопущение возвращения российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования. Мы сталкиваемся с подобной ситуацией и в культурной сфере", – рассказала Каллас.

По ее словам, "спорт и культура не должны становиться инструментами для отбеливания российской агрессии".

"На основе сегодняшней дискуссии мои службы совместно с Комиссией представят предложения о том, как сохранить изоляцию России в мировом спорте", – сообщила главная дипломатка ЕС.

"Это может происходить параллельно с дальнейшими санкциями против тех, кто уничтожает украинское культурное наследие", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", в июле 2026 года главная дипломатка ЕС Кая Каллас осудила решение Международного олимпийского комитета, создающее предпосылки для возвращения российских спортсменов на соревнования.

Как известно, в конце июня 2026 года МОК внес изменения в Олимпийскую хартию, которые могут упростить возвращение России, а 7 июля принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Это решение уже вызвало шквал негативных реакций в спортивном сообществе и со стороны профильных чиновников.