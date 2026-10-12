У Франції на вівторок оголосили нову хвилю шкільних протестів

На вівторок, 13 жовтня, у Франції профспілки оголосили п’яту хвилю протестів з вимогою збільшити фінансування національної системи освіти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

До учнів та вчителів 13 жовтня приєднаються викладачі та науковці вищих навчальних закладів.

Нову акцію назвали "Акт 5" і вона має бути останньою напередодні початку осінніх канікул, під час яких рух, що вже втрачає оберти, може остаточно згаснути, зазначає видання.

Минулого четверга, 8 жовтня, за даними Міністерства внутрішніх справ, у мітингах по всій Франції взяли участь 71 500 демонстрантів, тоді як у вівторок, 6 жовтня, – майже 256 000. Міністр освіти Едуар Жеффре вважає, що "вплив руху на роботу навчальних закладів помітно зменшився, а осередки заворушень тепер мають більш обмежений характер".

Раніше у Франції повідомляли про майже 7 тисяч затриманих під час протестів старшокласників із середини вересня.

А 7 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників, озвучені під час масштабних протестів.