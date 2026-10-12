Во Франции на вторник объявили о новой волне школьных протестов

Во вторник, 13 октября, профсоюзы во Франции объявили о пятой волне протестов с требованием увеличить финансирование национальной системы образования.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

К учащимся и учителям 13 октября присоединятся преподаватели и ученые высших учебных заведений.

Новую акцию назвали "Акт 5", и она должна стать последней накануне начала осенних каникул, во время которых движение, уже теряющее обороты, может окончательно угаснуть, считает издание.

В прошлый четверг, 8 октября, по данным Министерства внутренних дел, в митингах по всей Франции приняли участие 71 500 демонстрантов, тогда как во вторник, 6 октября, – почти 256 000. Министр образования Эдуар Жеффре считает, что "влияние движения на работу учебных заведений заметно уменьшилось, а очаги беспорядков теперь носят более ограниченный характер".

Ранее во Франции сообщали о почти 7 тысячах задержанных во время протестов старшеклассников с середины сентября.

А 7 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные решить проблемы старшеклассников, озвученные во время масштабных протестов.