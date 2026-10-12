У Франції затримали 14-річного учня, який поранив з рушниці директора і вчителя

У Франції в середній школі 14-річний хлопець відкрив вогонь із мисливської рушниці, поранивши директора та вчителя, після чого його обеззброїв один зі співробітників школи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на France24.

У понеділок 12 жовтня у школі в місті Обань поблизу Марселя були поранені двоє викладачів, повідомив міністр освіти Франції Едуар Жефрей. Джерело видання в поліції повідомило, що у зв’язку з цим інцидентом затримали 14-річного хлопця.

Місцева влада заявила, що, судячи з усього, зв’язку з протестами старшокласників, які сколихнули Францію протягом останніх тижнів, немає.

Підозрюваний зробив щонайменше чотири постріли з рушниці, зокрема всередині класу, де перебували вчителі та учні, залишивши слід на дошці.

За попередніми даними, 53-річний директор школи та 37-річний вчитель не перебувають у критичному стані.

Потім хлопець вистрілив у другого вчителя, який отримав поранення дробом у стегно, після чого один зі співробітників школи обеззброїв його, додав він.

Причини, чому підліток відкрив вогонь, поки невідомі. Поліція розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство.

Раніше у Франції профспілки оголосили п’яту хвилю протестів з вимогою збільшити фінансування національної системи освіти на 13 жовтня.

Загалом повідомляли про майже 7 тисяч затриманих під час протестів французьких старшокласників із середини вересня.