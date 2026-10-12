Во Франции задержали 14-летнего школьника, ранившего из ружья директора и учителя

Во Франции в средней школе 14-летний подросток открыл огонь из охотничьего ружья, ранив директора и учителя, после чего его обезвредил один из сотрудников школы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на France24.

В понедельник, 12 октября, в школе в городе Обань недалеко от Марселя были ранены двое преподавателей, сообщил министр образования Франции Эдуар Жефрей. Источник издания в полиции сообщил, что в связи с этим инцидентом задержали 14-летнего подростка.

Местные власти заявили, что, судя по всему, связи с протестами старшеклассников, всколыхнувшими Францию в течение последних недель, нет.

Подозреваемый произвел как минимум четыре выстрела из ружья, в том числе внутри класса, где находились учителя и ученики, оставив след на доске.

По предварительным данным, 53-летний директор школы и 37-летний учитель не находятся в критическом состоянии.

Затем подросток выстрелил во второго учителя, который получил ранение дробью в бедро, после чего один из сотрудников школы обезоружил его, добавил он.

Причины, по которым подросток открыл огонь, пока неизвестны. Полиция начала расследование по факту покушения на убийство.

Ранее во Франции профсоюзы объявили пятую волну протестов с требованием увеличить финансирование национальной системы образования на 13 октября.

Всего сообщалось о почти 7 тысячах задержанных во время протестов французских старшеклассников с середины сентября.