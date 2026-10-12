До ініціативи ЄС проти мит у міжнародному судноплавстві приєдналося 60 країн

До глобальної ініціативи, яку просуває Європейський Союз, No Fees, No Tolls ("Без зборів і мит") приєдналися вже 60 країн.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, пише "Європейська правда".

Йдеться про ініціативу, спрямовану протистояти введенню незаконних мит та зборів на міжнародних морських маршрутах.

"Міжнародне судноплавство має залишатися відкритим для всіх, а не лише для тих, хто може за це заплатити. Це чіткий дипломатичний сигнал усім тим, хто прагне захопити водні шляхи заради власної вигоди", – заявила Кая Каллас.

Ініціатива No Fees, No Tolls – це міжнародний дипломатичний рух під проводом Європейського Союзу, спрямований на захист свободи судноплавства та протидію спробам запровадження незаконних зборів чи мит у стратегічних міжнародних протоках.

Раніше Європейський Союз закликав Росію припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі, і на запит Румунії та Болгарії передасть їм супутникові знімки вказаних морських ділянок.

Також Кая Каллас заявляла, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі.