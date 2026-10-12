К инициативе ЕС против пошлин в международном судоходстве присоединились 60 стран

К глобальной инициативе "No Fees, No Tolls" ("Без сборов и пошлин"), продвигаемой Европейским союзом, присоединились уже 60 стран.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

Речь идет об инициативе, направленной на противодействие введению незаконных пошлин и сборов на международных морских маршрутах.

"Международное судоходство должно оставаться открытым для всех, а не только для тех, кто может за это заплатить. Это четкий дипломатический сигнал всем тем, кто стремится захватить водные пути ради собственной выгоды", – заявила Кая Каллас.

Инициатива No Fees, No Tolls – это международное дипломатическое движение под руководством Европейского Союза, направленное на защиту свободы судоходства и противодействие попыткам введения незаконных сборов или пошлин в стратегических международных проливах.

Ранее Европейский Союз призвал Россию прекратить атаки на коммерческие суда в Чёрном море и по запросу Румынии и Болгарии передаст им спутниковые снимки указанных морских участков.

Также Кая Каллас заявляла, что международное сообщество должно содействовать восстановлению глобального торгового маршрута в Чёрном море.