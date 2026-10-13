Трамп каже, що "енергетичне перемир’я" між Україною і РФ діє: "Бо я так сказав"

Президент США Дональд Трамп вважає, що "енергетичне перемир’я" Україною і РФ діє, а повідомлення про його порушення потребують перевірки.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на виході з Білого дому, передає "Європейська правда".

Трампа запитали про порушення Росією "перемир’я".

"Я не впевнений у цьому, треба перевірити", – сказав він.

Його також запитали про те, що Україна і Росія не знали про свою згоду на перемир’я.

"Ну, вони погодилися", – заявив Трамп.

"Тому що я сказав: „Ви погоджуєтеся". Ось чому вони погодилися. Бо я так сказав, що вони погоджуються", – додав він.

Коли його знову запитали про атаки з боку Росії, Трамп відповів: "Ну, мені треба буде це перевірити, бо порушення були з обох боків".

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною".

У понеділок Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".