Трамп заявляет, что "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ действует: "Потому что я так сказал"

Президент США Дональд Трамп считает, что "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ действует, а сообщения о его нарушении требуют проверки.

Об этом он заявил во время общения с журналистами при выходе из Белого дома, передает "Европейская правда".

Трампа спросили о нарушении Россией "перемирия".

"Я не уверен в этом, нужно проверить", – сказал он.

Его также спросили о том, что Украина и Россия не знали о своем согласии на перемирие.

"Ну, они согласились", – заявил Трамп.

"Потому что я сказал: „Вы соглашаетесь". Вот почему они согласились. Потому что я так сказал, что они соглашаются", – добавил он.

Когда его снова спросили об атаках со стороны России, Трамп ответил: "Ну, мне нужно будет это проверить, потому что нарушения были с обеих сторон".

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

В понедельник Трамп встал на защиту своего соглашения с хозяином Кремля Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".