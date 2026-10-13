Лише 47% європейців підтримують швидкий вступ України до ЄС

Україна покладає свої надії на мир на швидкий вступ до ЄС – однак підтримка такого швидкого вступу в країнах-членах ЄС зменшується.

Такими є результати дослідження Фонду Бертельсманна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Згідно з результатами, 83% українців прагнуть членства в ЄС у найближчі роки, але лише 47%громадян ЄС поділяють цю думку. Більшість – 53% – виступає проти цього.

Німеччина надає найпотужнішу військову та фінансову підтримку Україні. Однак серед десяти найбільших країн-членів ЄС саме німецьке населення ставиться до швидкого вступу України до ЄС особливо скептично: лише 41 відсоток підтримує цю ідею. Лише в Румунії цей показник нижчий – 40 відсотків.

У Швеції рівень підтримки швидкого вступу України до ЄС серед великих країн блоку найвищий – 69%.

На початку загарбницької війни Росії у 2022 році 60% жителів Німеччини ще підтримували швидкий вступ України до ЄС. Фонд регулярно повторював це опитування; з того часу показники знизилися як у Німеччині, так і в середньому по ЄС.

У червні фонд за допомогою свого інструменту дослідження громадської думки Eupenios провів репрезентативне опитування 16 795 осіб у всіх країнах ЄС.

Напередодні усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити кластери 2 і 3 для України.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС. Йдеться про відкриття кластерів 2 і 3 для України: "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".