Лишь 47% европейцев поддерживают скорейшее вступление Украины в ЕС

Украина возлагает свои надежды на мир и скорейшее вступление в ЕС – однако поддержка такого скорого вступления в странах-членах ЕС снижается.

Таковы результаты исследования Фонда Бертельсманна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Согласно результатам, 83% украинцев стремятся к членству в ЕС в ближайшие годы, но лишь 47% граждан ЕС разделяют это мнение. Большинство – 53% – выступает против этого.

Германия оказывает Украине наиболее мощную военную и финансовую поддержку. Однако среди десяти крупнейших стран-членов ЕС именно немецкое население относится к быстрому вступлению Украины в ЕС особенно скептически: лишь 41 процент поддерживает эту идею. Только в Румынии этот показатель ниже – 40 процентов.

В Швеции уровень поддержки быстрого вступления Украины в ЕС среди крупных стран блока самый высокий – 69%.

В начале агрессивной войны России в 2022 году 60% жителей Германии ещё поддерживали скорейшее вступление Украины в ЕС. Фонд регулярно повторял этот опрос; с тех пор показатели снизились как в Германии, так и в среднем по ЕС.

В июне фонд с помощью своего инструмента исследования общественного мнения Eupenios провел репрезентативный опрос 16 795 человек во всех странах ЕС.

Накануне все государства-члены Европейского Союза согласились открыть кластеры 2 и 3 для Украины.

Напомним, Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС. Речь идет об открытии для Украины кластеров 2 и 3: "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".