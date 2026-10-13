Трамп підтвердив, що думає звільнити посла у Греції після скандалу

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що розглядає можливість звільнення посла США в Греції Кімберлі Гілфойл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Раніше джерела стверджували, що Трамп зважує звільнення з посади Кімберлі Гілфойл після резонансних повідомлень щодо неї і має ухвалити рішення найближчим часом.

"Ну, ми це розглядаємо. Так, ми не задоволені", – сказав Трамп журналістам.

Гілфойл чотири роки була нареченою найстаршого сина Трампа.

Йдеться про твердження, що посол приймала дорогі подарунки та нібито просила гроші в обмін на те, що допоможе сконтактувати з посадовцями американської адміністрації.

Окрім того, з’являлись неофіційні повідомлення, що у березні Гілфойл заявила міністру енергетики Греції про причетність США до падіння правоцентристського уряду Румунії і натякнула, що Вашингтон може вчинити так у Греції, якщо вважатиме за потрібне.

У грецькому уряді заперечили ці повідомлення.