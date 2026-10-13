Трамп подтвердил, что рассматривает возможность увольнения посла в Греции после скандала

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассматривает возможность увольнения посла США в Греции Кимберли Гилфойл.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее источники утверждали, что Трамп рассматривает возможность отставки Кимберли Гилфойл после резонансных сообщений о ней и должен принять решение в ближайшее время.

"Ну, мы это рассматриваем. Да, мы недовольны", – сказал Трамп журналистам.

Гилфойл четыре года была невестой старшего сына Трампа.

Речь идет об утверждениях, что посол принимала дорогие подарки и якобы просила деньги в обмен на то, что поможет установить контакты с должностными лицами американской администрации.

Кроме того, появлялись неофициальные сообщения о том, что в марте Гилфойл заявила министру энергетики Греции опричастности США к падению правоцентристского правительства Румынии и намекнула, что Вашингтон может поступить так же в Греции, если сочтёт это необходимым.

В греческом правительстве опровергли эти сообщения.