Єврокомісарка: держави-кандидати приєднаються до Центру демократичної стійкості ЄС

Держави-кандидати на вступ до Європейського Союзу будуть залучені до роботи Європейського центру демократичної стійкості ще до набуття членства в ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у вівторок, 13 жовтня, перед засіданням Ради ЄС із загальних питань у Люксембурзі.

Кос назвала залучення держав-кандидатів до Центру демократичної стійкості прикладом посиленої поступової інтеграції – інтеграції до окремих політик і структур Євросоюзу ще до вступу.

"Те, що ми зробимо сьогодні, – і я дуже цьому рада – є одним із прикладів чудової посиленої поступової інтеграції, а саме: ми залучимо кандидатів до Європейського центру демократичної стійкості", – заявила вона.

Єврокомісарка пояснила, що держави ЄС та країни-кандидати стикаються з однаковими проблемами у сфері гібридних загроз та дезінформації.

"Якщо ми працюватимемо разом ще до того, як відбудеться вступ, на мою думку, ми зможемо досить добре впоратися з викликами", – сказала Кос.

За її словами, така співпраця ще до вступу дозволить державам-кандидатам вже зараз робити внесок у безпеку Європейського Союзу.

Європейський центр демократичної стійкості створений для координації роботи інституцій ЄС та держав-учасниць у протидії загрозам демократії, зокрема іноземним інформаційним маніпуляціям, втручанню та дезінформації.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка Марта Кос також назвала три ключові напрямки підготовки ЄС до розширення.

Нагадаємо, 6 жовтня Єврокомісія ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну.

Деталі щодо пропозицій Єврокомісії – у статті Сергія Сидоренка: Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України.